Nella sala stampa del Villarreal scivola via l’aria d’attesa delle serate europee. Veiga non alza i toni, li misura: “Sarà una partita speciale, come tutte in Champions. Affrontiamo un grande rivale, però la mia testa è su quello che dovrò fare e su come prenderci i tre punti ”. Il presente conta più dei bilanci, e vincere aiuta: “ Lavorare dopo le vittorie è meglio che dopo sconfitte o pareggi. Abbiamo preparato bene i dettagli, domani si vedrà sul campo”. Juventus rispettata, ma lo sguardo resta “dentro”. “La Juve è sempre la Juve ”, concede il difensore. Poi la sterzata: “Siamo concentrati su noi stessi e pronti a cercare la prima vittoria in Champions”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Veiga avvisa la Juve: “Partita speciale, in casa siamo forti”. Focus sul collettivo e stile Liga