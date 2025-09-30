Veiga avvisa la Juve | Partita speciale in casa siamo forti Focus sul collettivo e stile Liga
Nella sala stampa del Villarreal scivola via l’aria d’attesa delle serate europee. Veiga non alza i toni, li misura: “Sarà una partita speciale, come tutte in Champions. Affrontiamo un grande rivale, però la mia testa è su quello che dovrò fare e su come prenderci i tre punti ”. Il presente conta più dei bilanci, e vincere aiuta: “ Lavorare dopo le vittorie è meglio che dopo sconfitte o pareggi. Abbiamo preparato bene i dettagli, domani si vedrà sul campo”. Juventus rispettata, ma lo sguardo resta “dentro”. “La Juve è sempre la Juve ”, concede il difensore. Poi la sterzata: “Siamo concentrati su noi stessi e pronti a cercare la prima vittoria in Champions”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: veiga - avvisa
Villarreal, Veiga: “Sarà una partita speciale contro un grande avversario” - Renato Veiga, giocatore del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus valida per la seconda giornata. Come scrive tuttomercatoweb.com
Villarreal-Juventus, Renato Veiga in conferenza stampa - Le parole del difensore portoghese, ex bianconero, alla vigilia del match di Champions League. Segnala ilbianconero.com