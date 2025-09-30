Vedono un corpo dentro al cassonetto chiamano il 112 ma quello si muove Lo spavento per le strade di Parma per un 30enne ubriaco | com’era finito là dentro

Un cassonetto ribaltato con all’interno un corpo immobile. A scoprirlo un passante per le strade di Parma, convinto che si tratti di un cadavere. L’uomo chiama il 112, sul posto arrivano i carabinieri. Ma a quel punto, il corpo comincia a muoversi. Quello nel cassonetto era un 30enne, vivo e vegeto, in evidente stato di ubriachezza, che aveva cercato riparo dal freddo tra i rifiuti dopo una serata in discoteca. Il singolare caso accaduto a Parma nella mattina del 28 settembre ha però portato alla luce molto più di un semplice episodio di sbornia del sabato sera. L’espulsione. Una volta assistito dal personale medico, l’uomo è stato identificato ed è emerso che il 30enne era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, era senza fissa dimora e non avrebbe dovuto neanche trovarsi sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Open.online