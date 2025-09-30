Vebo 2025 chiusura da record Napoli capitale del design e del regalo
Vebo 2025”: Dal 26 al 29 settembre, la Mostra d’Oltremare di Napoli ha accolto oltre duecento aziende espositrici e un pubblico professionale numeroso e qualificato. Con la chiusura della sua 24ª edizione, “Vebo 2025” conferma ancora una volta la propria centralità nel panorama fieristico internazionale dedicato alla bomboniera, al regalo, al design, al Natale e . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: vebo - chiusura
Vebo 2025, chiusura da record, Napoli capitale del design - Con la chiusura della sua 24ª edizione, “Vebo 2025” conferma ancora una volta la propria centralità nel panorama fieristico internazionale dedicato alla ... Si legge su napolivillage.com
VEBO 2025 alla Mostra D’Oltremare Inaugurazione e taglio del nastro venerdì 26 settembre 2025 - Sarà una cerimonia inaugurale di grande rilievo istituzionale ad aprire i battenti di VEBO 2025, venerdì 26 settembre alle ore 11. Come scrive 2anews.it