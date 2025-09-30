Variazione di bilancio La giunta Calcinari recupera 115mila euro
E’ stata approvata a maggioranza, nell’ultimo consiglio comunale, la variazione di bilancio attraverso la quale l’amministrazione Calcinari ha recuperato somme per circa 115mila euro complessivi. "I risparmi che siamo riusciti a trovare sono relativi alla festa del patrono per 27mila euro; alla rimodulazione delle percentuali per il Codice della strada per 39mila euro; 5500 euro di spese di giudizio incassati dalla sentenza San Giovanni; multe e rimborsi spese postali per 8200 euro" ha elencato l’assessore al bilancio, Silvia Tiburzi. Inoltre, è stato chiesto alle ditte Andreani Tributi (gestisce la riscossione coattiva) e Heasy Help (parcheggi a pagamento) che stanno occupando da parecchio tempo un locale del Comune, il pagamento delle utenze dal 2017 ad oggi per complessivi 11mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
