Vandali scatenati in piazza Cavour Scritte offensive contro la polizia
Un nuovo, grave atto vandalico nel centro storico. Nella notte tra domenica e ieri qualcuno ha deturpato le scale esterne che collegano i palazzi del Podestà e dell’Arengo con scritte offensive. Tra queste, una in particolare ha preso di mira la polizia di Stato con insulti diretti rivolti agli agenti. Un fatto che assume un peso ancora maggiore per la coincidenza con il giorno del patrono della polizia, San Michele Arcangelo, festeggiato proprio nella giornata di ieri con una solenne cerimonia nella sede della questura in piazzale Bornaccini. L’amministrazione ha provveduto a inviare una segnalazione alla Soprintendenza per poter procedere al più presto alla rimozione delle scritte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vandali - scatenati
Vandali scatenati a Ferno, ancora. Ignoti fanno a pezzi i cartelli stradali
Vandali scatenati al “Villaggio del Giovane”: ci vuole più cervello e meno spray!
Vandali scatenati a Torino Regio Parco: altre 15 auto danneggiate nel parcheggio sotterraneo
VANDALI SCATENATI, TRENTA AUTO DANNEGGIATE NELLA NOTTE Si sono accaniti, incuranti dei danni che stavano provocando. A Cornedo 30 le auto parcheggiate a pochi metri dal comune prese di mira da un gruppo di ragazzi che sarebbero stati ripr - facebook.com Vai su Facebook
Vandali scatenati in piazza Cavour. Scritte offensive contro la polizia - L’episodio nella notte tra domenica e ieri: deturpate le scale tra i Palazzi del Podestà e dell’Arengo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it