Vandali scatenati in piazza Cavour Scritte offensive contro la polizia

Un nuovo, grave atto vandalico nel centro storico. Nella notte tra domenica e ieri qualcuno ha deturpato le scale esterne che collegano i palazzi del Podestà e dell’Arengo con scritte offensive. Tra queste, una in particolare ha preso di mira la polizia di Stato con insulti diretti rivolti agli agenti. Un fatto che assume un peso ancora maggiore per la coincidenza con il giorno del patrono della polizia, San Michele Arcangelo, festeggiato proprio nella giornata di ieri con una solenne cerimonia nella sede della questura in piazzale Bornaccini. L’amministrazione ha provveduto a inviare una segnalazione alla Soprintendenza per poter procedere al più presto alla rimozione delle scritte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

