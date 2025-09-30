Valorizzazione delle foreste siciliane al Convento dei Padri Riformati si presenta il caso studio della sughereta di Geraci Siculo
Si terrà il prossimo 7 ottobre, presso il convento dei Padri Riformati di Geraci Siculo, il convegno “Valorizzare le foreste siciliane: il caso studio della sughereta di Geraci Siculo”. L’evento, che inizierà alle ore 10, rientra fra le azioni di divulgazione previste dal progetto “Interventi ed. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: valorizzazione - foreste
Uncem e Legambiente chiamano la Regione a valorizzare le foreste con nuovi impianti a biomassa, gestione manageriale e edilizia in legno locale - facebook.com Vai su Facebook
La sughereta di Geraci Siculo diventa un caso-studio - Si terrà il prossimo 7 ottobre, presso il convento dei Padri Riformati di Geraci Siculo, il convegno “Valorizzare le foreste siciliane: il caso studio della sughereta di Geraci Siculo”. Si legge su blogsicilia.it
Valorizzazione delle foreste . Barga vuole partecipare al bando - Il Comune di Barga ha dato mandato all’ufficio lavori pubblici di elaborare la documentazione tecnica e provvedere agli adempimenti necessari... lanazione.it scrive