Valorant Riot Games e Hiroshi Fujiwara e Fragment lanciano una capsule collection in edizione limitata
Riot Games e Valorant hanno svelato oggi un’esclusiva capsule collection in collaborazione con Fragment, guidata da Hiroshi Fujiwara. Per onorare il VALORANT Champions, il celebre torneo annuale di eSport che quest’anno si svolge a Parigi, questa collezione in edizione limitata fonde l’estetica all’avanguardia di VALORANT con l’iconico minimalismo di Fragment. La collezione VLRNT FRGMT include una selezione curata di abiti e accessori, tra cui capispalla tecnici, magliette e complementi fisici e di gioco, tutti realizzati con una meticolosa attenzione ai dettagli. Le collaborazioni di VALORANT nascono per dare ai giocatori ulteriori modi per mettersi in mostra, sia in partita che fuori. 🔗 Leggi su Game-experience.it
