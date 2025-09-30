Valle di Scalve lavori in Via Mala Chiude di notte la galleria Castagneti
IL CANTIERE. Dal 6 al 9 ottobre e dal 15 ottobre al 2 dicembre sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: valle - scalve
Nuova sede Fnp Cisl a Vilminore di Scalve: “Presidio a servizio di tutta la valle”
La Valle di Scalve si racconta e guarda al futuro. Sabato 27 e domenica 28 settembre prende vita la prima edizione del Festival Culturale – Val di Scalve: laboratorio di Comunità. Un percorso itinerante tra Vilminore, Azzone, Colere e Schilpario per esplorar - facebook.com Vai su Facebook
Valle di Scalve, lavori in «Via Mala». Chiude di notte la galleria Castagneti - Dal 6 al 9 ottobre e dal 15 ottobre al 2 dicembre la Via Mala in Val di Scalve sarà interessata da una manutenzione straordinaria ... Scrive ecodibergamo.it
Via Mala, al via i lavori. Chiusure in vista dal 15 settembre - Oltre a costituire un punto di interesse turistico sempre molto frequentato (soprattutto nella stagione invernale, quando nell’orrido del torrente Dezzo si creano ... ecodibergamo.it scrive