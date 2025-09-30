Valle di Scalve lavori in Via Mala Chiude di notte la galleria Castagneti

30 set 2025

IL CANTIERE. Dal 6 al 9 ottobre e dal 15 ottobre al 2 dicembre sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

