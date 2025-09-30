Valle d’Aosta centrodestra dietro Uv
Union Valdôtaine primo partito con oltre il 31% delle schede. Ora tiene in ansia i dem sul rinnovo dell’alleanza: «Prematuro». Boom del centro (14%), la Lega scende all’8%. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: valle - aosta
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
“A seguito di un problema di salute di Simone Cristicchi” cancellato il concerto in Valle D’Aosta
Con il Cai Bellano in uno dei punti più panoramici della Valle d’Aosta
Il sistema elettorale della regione Valle D’Aosta è completamente diverso da quello in vigore nelle altre regioni italiane. È un sistema proporzionale a turno unico che consente la costruzione di coalizioni coerenti intorno a programmi definiti e la possibilità di st - facebook.com Vai su Facebook
#elezioni in Valle d’Aosta, #unionvaldotaine darà le carte per il nuovo presidente della regione https://askanews.it/2025/09/29/elezioni-in-valle-daosta-lunion-valdotaine-dara-le-carte-per-il-nuovo-presidente-della-regione/… - #valledaosta #elezioniregionali2 - X Vai su X