Valle d’Aosta centrodestra dietro Uv

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Union Valdôtaine primo partito con oltre il 31% delle schede. Ora tiene in ansia i dem sul rinnovo dell’alleanza: «Prematuro». Boom del centro (14%), la Lega scende all’8%. 🔗 Leggi su Laverita.info

