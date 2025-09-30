Valditara | L’intelligenza artificiale potenzia la scuola ma il docente resta insostituibile

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato durante l'evento milanese promosso da Il Giornale gli ingenti investimenti destinati alla formazione dei docenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Intelligenza artificiale e nuove competenze, la sfida educativa globale. Valditara annuncia: “Dal 9 al 13 ottobre a Napoli 4 giorni dedicati al suo utilizzo in classe”

“Intelligenza artificiale al servizio dei docenti, la sua figura sarà sempre centrale e insostituibile”, Valditara: “L’IA aiuterà a personalizzare la didattica”

Valditara annuncia il collegamento tra Napoli e Osaka: l’Italia protagonista nel primo meeting internazionale sull’intelligenza artificiale

Finora pochi se ne sono accorti, ma questo Governo ha un'ambizione mica da ridere: portare la scuola italiana ad abitare il futuro. E il futuro è l'intelligenza artificiale. A partire da quest'anno scolastico il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara v

