Valdichiana imprese in allarme | gli artigiani chiamano i giovani

Lanazione.it | 30 set 2025

Arezzo, 30 settembre 2025 –  La carenza di manodopera qualificata resta la sfida più urgente per le imprese della Valdichiana. È quanto emerso nell’ultima riunione del Comitato di Zona Valdichiana di Confartigianato, svoltasi presso la sede di Monte San Savino. Prosegue dunque il confronto dell’Associazione con i territori delle vallate. Negli scorsi giorni il Comitato della Valdichiana è tornato a riunirsi, con vari punti all’ordine del giorno. La più importante criticità emersa, di cui si sono fatti portavoce tutti gli imprenditori del gruppo dirigente, è proprio la forte carenza di manodopera qualificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

