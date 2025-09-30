Anche la Valdaso, ha espresso il suo determinato consenso elettorale nella riconferma del candidato governatore Francesco Acquaroli, alla guida della Regione Marche. A fronte di un’affluenza alle urne mediamente di poco superiore al 50% degli aventi diritto al voto, anche in Valdaso Aquaroli ha confermato la sua incisività elettorale confermando il partito Fratelli d’Italia, il più votato. A Lapedona, su un’affluenza alle urne del 52,58%, la preferenza a sostegno di Acquaroli è stata del 62,35% rispetto al centro sinistra rappresentato da Ricci, fermo al 35,23%. La Lega è stato il partito più votato con il 24,23% di voti, seguito da FdI con il 17,12%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valdaso, trionfa Fratelli d’Italia. A Lapedona Lega primo partito