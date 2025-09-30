Valcurone in Musica prosegue a Cernusco Lombardone | in scena il Suonare Suonare Quartet tra le note del Barocco

Leccotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo del concerto dei Tangerine Trees nella suggestiva cornice del Monastero della Misericordia a Missaglia, la rassegna “Valcurone in Musicaprosegue con il suo secondo appuntamento, portando nuovi suoni e atmosfere nel cuore della Brianza lecchese.Il prossimo evento in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valcurone - musica

Valcurone in musica: il festival che ti farà vibrare!

valcurone musica prosegue cernusco"Valcurone in Musica" prosegue a Cernusco Lombardone: in scena il Suonare, Suonare Quartet tra le note del Barocco - Il Suonare, Suonare Quartet porta le note del Barocco a Cernusco Lombardone. Secondo leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Valcurone Musica Prosegue Cernusco