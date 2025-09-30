Valcurone in Musica prosegue a Cernusco Lombardone | in scena il Suonare Suonare Quartet tra le note del Barocco
Dopo il grande successo del concerto dei Tangerine Trees nella suggestiva cornice del Monastero della Misericordia a Missaglia, la rassegna “Valcurone in Musica” prosegue con il suo secondo appuntamento, portando nuovi suoni e atmosfere nel cuore della Brianza lecchese.Il prossimo evento in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: valcurone - musica
Valcurone in musica: il festival che ti farà vibrare!
Missaglia, Valcurone in musica al via - Dentro&Fuori - goo.gl/alerts/xsfEBc $GoogleAlerts $missaglia $dentroefuori $sinapsi $montevecchia - X Vai su X
Grande successo per il Concerto dei TANGERINE TREES nella meravigliosa cornice del Monastero della Misericordia di Missaglia, primo concerto della rassegna musicale Valcurone in Musica! Scopri tutte le notizie su Valcurone in musica e le prossime date - facebook.com Vai su Facebook
"Valcurone in Musica" prosegue a Cernusco Lombardone: in scena il Suonare, Suonare Quartet tra le note del Barocco - Il Suonare, Suonare Quartet porta le note del Barocco a Cernusco Lombardone. Secondo leccotoday.it