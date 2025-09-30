Vaccino gratis per tutti Campagna dal 20 ottobre Istituita una task force
A partire dal 20 ottobre in Liguria prenderà il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025. La Liguria sarà tra le prime regioni italiane a offrire gratuitamente il vaccino a tutti gli abitanti, senza limiti di età. Quest’anno la campagna si arricchisce di importanti novità: è stata infatti istituita una task force dedicata e guidata dal professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino, che prevede anche un monitoraggio epidemiologico a cura del professor Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di Igiene dello stesso nosocomio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vaccino - gratis
Usa, Kennedy Jr: "Revocata autorizzazione all'uso d'emergenza del vaccino Covid usata per giustificare obblighi, siero gratis solo per fragili"
Influenza, quest'anno il vaccino in Liguria è gratis per tutti
Nicolò: vaccino antinfluenzale gratis per tutti dal 20 ottobre https://ligurianotizie.it/nicolo-vaccino-antinfluenzale-gratis-per-tutti-dal-20-ottobre/2025/09/29/620899/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Sai che fino ai 26 anni il vaccino contro il Papillomavirus è gratis? Un vaccino che gioca un ruolo davvero importante per la nostra salute. Aiuta a prevenire infezioni, ma anche tumori genitali causati da alcuni tipi di virus. Un’altra cosa che non tutti sanno è che - facebook.com Vai su Facebook
Vaccino gratis per tutti. Campagna dal 20 ottobre. Istituita una task force - Il gruppo di lavoro, guidato da Bassetti, si occuperà anche della logistica. Lo riporta lanazione.it
Influenza, vaccino gratis per tutti: anche nei supermercati. Ecco quando si parte - I dati australiani parlano di un +70% di popolazione compita, la previsione è di circa 20 milioni di italiani a letto nel mese di gennaio ... Come scrive primocanale.it