vaccino gratis per tutti campagna dal 20 ottobre istituita una task force

Lanazione.it | 30 set 2025

A partire dal 20 ottobre in Liguria prenderà il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025. La Liguria sarà tra le prime regioni italiane a offrire gratuitamente il vaccino a tutti gli abitanti, senza limiti di età. Quest’anno la campagna si arricchisce di importanti novità: è stata infatti istituita una task force dedicata e guidata dal professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino, che prevede anche un monitoraggio epidemiologico a cura del professor Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di Igiene dello stesso nosocomio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

