Vaccini anti-influenzali | al via dal 1° ottobre la campagna 2025 26 dell' Asl di Salerno
Al via, dal 1 ottobre, l’annuale “Campagna Vaccinazione Anti-influenzale” dell’Asl Salerno guidata dal Direttore Generale Gennaro Sosto, a fronte della ormai prossima stagione influenzale. La vaccinazione è una efficace forma di prevenzione e protezione contro le forme più gravi di influenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Arrestato a Malpensa l’hacker-spia cinese “Intrusione sui vaccini anti-Covid”
Vaccini: Chiantera (Aogoi), ‘anti-Hpv previene tumori genitali e si può fare a ogni età’
I vaccini anti Covid hanno salvato la vita a 2,5 milioni di persone, secondo uno studio italiano
In questo numero: Farmacia dei servizi, focus sulle regioni: il punto dalla Puglia; “La voce dell’intimità”, ampia adesione al webinar formativo con oltre 100 partecipanti; Vaccini anti-Covid, la Circolare del Ministero sulla campagna 2025/2026: farmacie tra i pre - facebook.com Vai su Facebook
Vaccini: campagna antinfluenzale al via in Toscana, ritarda quella per il Covid - La campagna del vaccino antinfluenzale in Toscana può partire il 1 ottobre: dagli uffici dell’assessorato è stata inviata una circolare alle Asl. Come scrive 055firenze.it
Via alla campagna vaccinale contro l'influenza - TOSCANA: Col mese di Ottobre sia apre la stagione delle somministrazioni dei vaccini antinfluenzali. Riporta toscanamedianews.it