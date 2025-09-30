Vacanza da incubo per una 15enne assalita e palpeggiata in spiaggia
Per una 15enne modenese le scorse vacanze estive sulla riviera romagnola sono state un vero e proprio incubo. Secondo quanto denunciato dalla minorenne, infatti, lo scorso 3 luglio stava passeggiando sulla battigia a Riccione quando, all'improvviso, le si era parato davanti un ragazzo che senza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
