Va all’Aquila Bronte il secondo Memorial Mimmo e Pippo Russo

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ricordo commosso di due fratelli tragicamente scomparsi, della loro passione e del loro impegno nel portare e fare grande la pallavolo a Belpasso, è andato in scena il secondoMemorial Mimmo e Pippo Russo”.Un pomeriggio di sport, divertimento e soprattutto amarcord.Con un pensiero sempre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aquila - bronte

Cerca Video su questo argomento: All8217aquila Bronte Secondo Memorial