Va all’Aquila Bronte il secondo Memorial Mimmo e Pippo Russo
Nel ricordo commosso di due fratelli tragicamente scomparsi, della loro passione e del loro impegno nel portare e fare grande la pallavolo a Belpasso, è andato in scena il secondo “Memorial Mimmo e Pippo Russo”.Un pomeriggio di sport, divertimento e soprattutto amarcord.Con un pensiero sempre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: aquila - bronte
Sestarete TV - Canale 81. . ?Va all’Aquila Bronte il secondo memorial “Mimmo e Pippo Russo” Al Palazzetto dello Sport di Belpasso, un evento per ricordare due figure che hanno lasciato il segno #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com Vai su Facebook