Bologna, 30 settembre 2025 - È andato a fare la spesa con un machete alla cintura e quando è stato fermato dai carabinieri è stato trovato anche in possesso di cocaina, mentre in casa è stata scovata una pistola semi automatica. Per questo motivo un uomo di 45 anni, italiano, è stato arrestato e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'accusa del reato di detenzione illegale di arma da fuoco. Il tutto è accaduto domenica sera, quando l'uomo si è recato in un supermercato di via Arno, armato di machete portato alla cintura. Un addetto del supermercato ha subito allertato i carabinieri che hanno intercettato e bloccato il quarantacinquenne in via degli Ortolani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va al supermercato con un machete nella cintura, arrestato 45enne