Va a trovare la figlia in Polonia ma scompare dall’hotel Antonio trovato morto 5 giorni dopo | disposta autopsia

Fanpage.it | 30 set 2025

Antonio Cavuto è stato trovato morto in Polonia dopo essere scomparso nel nulla per cinque giorni. La magistratura locale ha disposto l’autopsia sul corpo del 51enne che dovrà accertare l’esatta causa di morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

