Uva le 5 ricette perfette per migliorare la salute
L'arrivo dell' autunno segna il passaggio dalle giornate soleggiate e calde, a quelle tiepide ma ricche di colori intensi. Dal foliage ai tramonti, le tonalità della stagione trovano posto anche in tavola grazie alle tante primizie del momento. Non solo zucca, castagne e funghi, ma anche e principalmente uva. Frutto goloso, croccante e gustoso, è il vero simbolo dell'autunno. L'uva si presta a molteplici interpretazioni, a partire dalla più nota ovvero la vendemmia che vede la trasformazione del frutto in vino. Ma con l'uva si possono realizzare tantissime ricette, a partire dai dolci più classici, passando per bevande saporite fino alle proposte salate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ricette - perfette
Le 5 ricette autunnali anti-colesterolo perfette per gli over 50
4 RICETTE CON I FUNGHI DA NON PERDERE Perfette per l’autunno, ideali per un pranzo o una cena in famiglia che conquisteranno tutti! - facebook.com Vai su Facebook
Uva, le 5 ricette perfette per migliorare la salute - Ricette golose e croccanti con l'uva, 5 proposte facili da realizzare per creare pietanze saporite ma anche ricche di benessere ... msn.com scrive
Uva ricette dolci e salate - Ottima da gustare al naturale, l’uva può diventare l’ingrediente base di numerose ricette originali, dagli antipasti ai dolci Settembre è il mese della vendemmia, il periodo perfetto per dare sfogo ... Da ilgiornale.it