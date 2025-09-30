uva le 5 ricette perfette per migliorare la salute

L'arrivo dell' autunno segna il passaggio dalle giornate soleggiate e calde, a quelle tiepide ma ricche di colori intensi. Dal foliage ai tramonti, le tonalità della stagione trovano posto anche in tavola grazie alle tante primizie del momento. Non solo zucca, castagne e funghi, ma anche e principalmente uva. Frutto goloso, croccante e gustoso, è il vero simbolo dell'autunno. L'uva si presta a molteplici interpretazioni, a partire dalla più nota ovvero la vendemmia che vede la trasformazione del frutto in vino. Ma con l'uva si possono realizzare tantissime ricette, a partire dai dolci più classici, passando per bevande saporite fino alle proposte salate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

