Uso del cellulare alla guida 78 automobilisti multati da inizio anno | 20mila euro di sanzioni
“Ho ricevuto una telefonata urgente”: questa la giustificazione più diffusa tra coloro che sono stati sorpresi a utilizzare il cellulare durante la guida. Dall’inizio dell’anno sono stati 78 i verbali contestati dalla Polizia Locale di Ravenna per violazione dell’articolo 173 del Codice della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Cellulare alla guida, multe a Bologna anche col vivavoce: cosa si rischia - A molti automobilisti ancora non è chiaro, ma il nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 ... Secondo ilrestodelcarlino.it