Uso anomalo di contante sotto la lente | la Bergamasca è a rischio medio alto

IN LOMBARDIA. La «mappa» della Banca d’Italia, fanno peggio Milano, Mantova e Cremona Riciclaggio, dal 2020 al 2024 sono state in tutto 9.601 le segnalazioni di operazioni sospette. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Uso anomalo di contante sotto la lente: la Bergamasca «è a rischio medio alto»

«Il diffuso utilizzo del contante e l'estensione dell'economia sommersa – è un altro passaggio della relazione – rappresentano criticità molto significative del sistema socio-

