Usmate buona la prima Bresso al tappeto | Sfida difficile abbiamo sentito la tensione

Buona la prima per l’As Medical Usmate, che ha superato l’ostacolo Bresso (69-57). "L’esordio in campionato è sempre difficile - spiega l’allenatore Pasquale De Sena - per noi lo era ancora di più visto che quest’anno siamo molto ambiziosi. Contro Bresso abbiamo fatto tanta fatica nei primi venti minuti, patendo il loro gioco organizzato ma soprattutto l’aggressività a rimbalzo. Guidate da una Quaroni ispirata in attacco, le nostre avversarie hanno mantenuto a lungo la testa avanti". Grazie ai 21 punti di Micia Gatti, agli 11 di Anna Capra e ai 10 di Sara Moro, le padrone di casa hanno messo la freccia del sorpasso nel terzo periodo, andando anche a +14 e nel complesso gestendo il vantaggio fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Usmate, buona la prima. Bresso al tappeto: "Sfida difficile, abbiamo sentito la tensione"

In questa notizia si parla di: usmate - buona

Alpha Volley - Carnate Usmate Velate Volley - facebook.com Vai su Facebook

Usmate, buona la prima. Bresso al tappeto: "Sfida difficile, abbiamo sentito la tensione" - Buona la prima per l’As Medical Usmate, che ha superato l’ostacolo Bresso (69- Segnala msn.com

Nuova Usmate: mercato lampo per la neopromossa in Prima Categoria - Come ha avuto fretta di vincere il campionato, così anche in sede di mercato la neopromossa in Prima Categoria Nuova Usmate non sta perdendo tempo e a tempo di record è già stato allestito quasi il 90 ... Segnala ilgiorno.it