USIM | Gratuità del trasporto pubblico locale in Puglia per il personale del comparto Difesa e Sicurezza – Appello al consigliere regionale Antonio Scalera Vicepresidente della V^ Commissione
Riceviamo e pubblichiamo la nota USIM. Nella giornata di ieri, l’Unione Sindacale Italiana Marina, ha avuto il piacere di incontrare, presso lo studio dell’avvocato dell’associazione Stefano Caffio, il consigliere regionale Antonio Scalera, Vicepresidente della V^ Commissione del Consiglio Regionale della Puglia, per discutere alcuni temi molto importanti, riguardanti il trasporto pubblico locale del personale militare e il personale delle forze dell’ordine. Il consigliere, nelle sue funzioni di Vicepresidente della Commissione deputata ai trasporti nella Regione Puglia, ha garantito il suo impegno a portare avanti una proposta diretta a emendare la legge regionale 182002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, prevedendo biglietti e abbonamenti gratuiti per i militari e poliziotti, sia in divisa sia in abiti civili. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: usim - gratuit
Trasporto pubblico nel mirino: "Orari decisi senza consultarci" - L’ira del sindaco di Calice al Cornoviglio contro la decisione di Atc di procedere in autonomia "Chiesto da mesi un incontro. Segnala lanazione.it
Trasporto pubblico, arriva il bonus. Rimborso del 60% sugli abbonamenti - Torna per gli studenti delle scuole superiori della Città metropolitana di Firenze il ‘Bonusback Tpl’, che sarà attivo per tutto il mese di ottobre e novembre: in questo modo c’è dunque l’estensione ... Si legge su lanazione.it