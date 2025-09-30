Usa pronti alla svolta Armi a lungo raggio a Kiev | Potrà colpire la Russia
Gli Stati Uniti starebbero per fare cadere un tabù che pesa fin dall’inizio della guerra in Ucraina e potrebbero permettere a Kiev di condurre attacchi in profondità sul suolo russo, per colpire obiettivi militari. Per farlo, potrebbero avvalersi dei Tomahawk, missili da crociera subsonici a lungo raggio che possono percorrere fino a 3mila chilometri. Secondo il vicepresidente americano, JD Vance, il presidente Trump starebbe seriamente valutando la loro vendita al Paese invaso. Intanto, Copenaghen si prepara a ospitare il Vertice dell’Unione e della Comunità Politica Europea a cui, dopodomani, parteciperanno capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pronti - svolta
Tra Ucraina e Russia, riprendono i colloqui a Istanbul. Zelensky: “Siamo pronti a lavorare per la pace”. Ma il Cremlino frena: “Non ci aspettiamo alcuna svolta”
“Siamo pronti”. Ucraina, svolta di Putin sulla guerra: “Succederà presto”. Tensione altissima
Svolta imminente per la pace a Kiev. «Trump e Putin pronti all’accordo»
" Pronti a dare una svolta radicale al look della vostra Abarth Se cercate un upgrade che unisca sportività, design e performance, siete nel posto giusto " - facebook.com Vai su Facebook
Livorno-Ascoli, Formisano non parla alla vigilia. Noce: "Pronti a dare una svolta alla stagione" https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,917A8B0C-9525-11F0-86D1-FE6AA19 - X Vai su X
Usa pronti alla svolta . Armi a lungo raggio a Kiev: "Potrà colpire la Russia" - Il videpresidente Vance: il tycoon sta valutando se fornire i missili Tomahawk. Secondo quotidiano.net
#UKRAINERUSSIAWAR. Armi USA del pacchetto PURL in Ucraina. Pronte nuove sanzioni per Mosca. La Russia si prepara alla presa totale del Donbas - “Le prime armi americane nell’ambito del programma PURL sono già arrivate in Ucraina”, afferma un portavoce della NATO. Scrive agcnews.eu