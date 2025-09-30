Usa pronti alla svolta Armi a lungo raggio a Kiev | Potrà colpire la Russia

Quotidiano.net | 30 set 2025

Gli Stati Uniti starebbero per fare cadere un tabù che pesa fin dall’inizio della guerra in Ucraina e potrebbero permettere a Kiev di condurre attacchi in profondità sul suolo russo, per colpire obiettivi militari. Per farlo, potrebbero avvalersi dei Tomahawk, missili da crociera subsonici a lungo raggio che possono percorrere fino a 3mila chilometri. Secondo il vicepresidente americano, JD Vance, il presidente Trump starebbe seriamente valutando la loro vendita al Paese invaso. Intanto, Copenaghen si prepara a ospitare il Vertice dell’Unione e della Comunità Politica Europea a cui, dopodomani, parteciperanno capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

