Usa il discorso di Hegseth ai generali | Prepariamoci alla guerra e a vincerla

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato un cambiamento radicale nella politica militare statunitense, affermando che il compito principale è prepararsi alla guerra e vincerla. Durante un vertice straordinario con centinaia di generali a Quantico, davanti al presidente Donald Trump, ha dichiarato conclusa l’era del Dipartimento della Difesa, ora ribattezzato “Dipartimento della Guerra”. Hegseth ha criticato duramente le politiche “woke” del passato, accusandole di aver favorito il declino militare a causa di criteri ideologici come quote di genere ed etnia. Ha annunciato nuove direttive che impongono standard fisici uguali per tutti i soldati, indipendentemente dal genere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

