Usa il discorso di Hegseth ai generali | Prepariamoci alla guerra e a vincerla

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato un cambiamento radicale nella politica militare statunitense, affermando che il compito principale è prepararsi alla guerra e vincerla. Durante un vertice straordinario con centinaia di generali a Quantico, davanti al presidente Donald Trump, ha dichiarato conclusa l’era del Dipartimento della Difesa, ora ribattezzato “Dipartimento della Guerra”. Hegseth ha criticato duramente le politiche “woke” del passato, accusandole di aver favorito il declino militare a causa di criteri ideologici come quote di genere ed etnia. Ha annunciato nuove direttive che impongono standard fisici uguali per tutti i soldati, indipendentemente dal genere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa il discorso di hegseth ai generali prepariamoci alla guerra e a vincerla

© Lapresse.it - Usa, il discorso di Hegseth ai generali: "Prepariamoci alla guerra e a vincerla"

In questa notizia si parla di: discorso - hegseth

Trump ed Hegseth, il discorso ai generali Usa: «Il nostro compito è prepararci alla guerra, e vincerla. Basta con la decadenza woke»

Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere ?grassi?). Attesa per Trump

Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa

usa discorso hegseth generaliUsa, il discorso di Hegseth ai generali: "Prepariamoci alla guerra e a vincerla" - Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato un cambiamento radicale nella politica militare statunitense, affermando che il compito principale è ... Riporta lapresse.it

usa discorso hegseth generaliPete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Discorso Hegseth Generali