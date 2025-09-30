Usa Hegseth ai generali | Il nostro obiettivo è prepararci alla guerra e vincerla | Trump firma dazi su mobili e legname | dal 10% al 25%

L'ambasciatore Usa all'Ue: "Trump non tollererà limiti alla libertà di parola". Le tariffe saranno in vigore dal 14 ottobre. L'annuncio del presidente americano: "Lotta ai cartelli della droga in Venezuela anche via terra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump ed Hegseth, il discorso ai generali Usa: «Il nostro compito è prepararci alla guerra, e vincerla. Basta con la decadenza woke»

Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere ?grassi?). Attesa per Trump

