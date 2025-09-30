Usa Hegseth ai generali | Dobbiamo essere preparati alla guerra
Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth si è rivolto a oltre 800 generali e ammiragli delle Forze Armate Usa, convocati alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia per ascoltare la nuova linea imposta al Pentagono per cancellare “anni di declino”. A causa di “leader politici sciocchi e sconsiderati siamo diventati il ‘ dipartimento woke ‘, ma ora non più”, ha detto il capo del Pentagono. In un discorso dedicato all'”ethos della guerra”, come riporta Abc News, l’ex ufficiale della Guardia Nazionale ha avvertito: “ Dobbiamo essere preparati, perché o siamo pronti a vincere o non lo siamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
