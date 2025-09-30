Usa capo del Pentagono ai generali | Preparatevi alla guerra il pacifismo è pericoloso

“Da questo momento in poi, l’unica missione del Dipartimento della Guerra appena ripristinato è questa: combattere la guerra. Non perché vogliamo la guerra, ma perché vogliamo la pace”. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, rivolgendosi alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia, ai militari americani, tra cui alti ufficiali e generali,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa, capo del Pentagono ai generali: “Preparatevi alla guerra, il pacifismo è pericoloso”

