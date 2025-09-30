Usa a rischio shutdown come nel 2019
7.46 Rischio shutdown, alla mezzanotte di oggi, per gli Usa, che dal 2019 non vedevano una chiusura delle attività governative causa fondi esauriti. Per evitarlo, c'è stato un incontro allo Studio Ovale, tra il presidente Trump e i leder del Congresso. Si cercava l'intesa sul piano repubblicano per sventare il rischio. Ma in quel piano "non c'è nemmeno un briciolo del nostro contributo", lo hanno rifiutato i Dem. Il vicepresidente JD Vance: così i democratici "puntano una pistola alla testa del popolo americano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: rischio - shutdown
Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali
Usa a rischio shutdown, la mossa di Trump per evitare il blocco
Settimana decisiva per i mercati: attesa per i dati USA sul lavoro e rischio shutdown. #Treasury in calo, #dollaro debole mentre si rafforzano #franco e #yen. Preziosi in rally con #oro ai massimi storici, spinti da incertezza e tensioni globali. #MpsNews #Market - X Vai su X
Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali - Mercoledì prossimo negli Stati Uniti potrebbe scattare un nuovo shutdown delle attività del governo, a causa della mancata approvazione della legge di spesa. Da msn.com
Usa a rischio shutdown, la mossa di Trump per evitare il blocco - Alla Casa Bianca Trump riunirà i leader del Congresso nel tentativo di scongiurare lo shutdown che rischia di fermare programmi e stipendi ... Segnala quifinanza.it