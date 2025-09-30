Usa a rischio shutdown come nel 2019

7.46 Rischio shutdown, alla mezzanotte di oggi, per gli Usa, che dal 2019 non vedevano una chiusura delle attività governative causa fondi esauriti. Per evitarlo, c'è stato un incontro allo Studio Ovale, tra il presidente Trump e i leder del Congresso. Si cercava l'intesa sul piano repubblicano per sventare il rischio. Ma in quel piano "non c'è nemmeno un briciolo del nostro contributo", lo hanno rifiutato i Dem. Il vicepresidente JD Vance: così i democratici "puntano una pistola alla testa del popolo americano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

