Usa a caccia di sottomarini cinesi | cosa succede nei mari del Pacifico

Cresce il gruppo di Paesi asiatici interessati a monitorare le mosse dei sottomarini nemici, a partire ovviamente da quelli cinesi, sempre più presenti nelle profondità della regione. Singapore si è recentemente aggiunta al club di nazioni del Pacifico occidentale che hanno acquisito aerei da pattugliamento marittimo d egli Stati Uniti. Non aerei qualunque, bensì velivoli capaci di dare la caccia ai sottomarini del Dragone nel contesto della crescente presenza navale cinese in loco. Ecco quali sono i mezzi in campo e cosa sta succedendo. Aerei Usa in azione. Gli Usa, dicevamo, hanno fornito – o meglio venduto - ai propri alleati e partner asiatici sia gli aerei P-3 Orion che i P-8 Poseidon, entrambi progettati per la guerra antisommergibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

