Us Grosseto via all’iter per la revoca Ma può essere interrotto

In consiglio comunale si è discussa anche l’interrogazione presentata dai gruppi di opposizione in merito all’ Unione sportiva Grosseto 1912 per l’ impianto sportivo di Roselle. Contenuto del documento il mancato pagamento da parte dell’Us Grosseto di tre rate del mutuo per l’impianto sportivo che ha in gestione, ipotesi per la quale la convenzione stipulata nel 2018 prevede la decadenza immediata e automatica della concessione stessa. E questo adesso avrebbe come conseguenza pratica l’accollo ad parte del Comune – in quanto fideiussore del mutuo – della parte ancora da coprire, pari a circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

