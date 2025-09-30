Urla minacce e in escandescenza al pronto soccorso | donna arrestata per danneggiamento aggravato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato una cittadina italiana di 43 anni, già nota alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di danneggiamento aggravato.L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13.00, quando la Squadra Volante è intervenuta presso un centro di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

