Urbanistica le reazioni del mercato Gli acquirenti chiedono garanzie | Più timori ma poi comprano
di Andrea Gianni MILANO Garanzie, strumenti per tutelarsi da possibili rischi, informazioni più dettagliate sul titolo edilizio e sul costruttore. Le indagini sulla gestione dell’ urbanistica milanese, e sui presunti abusi edilizi legati a progetti che hanno cambiato il volto di strade e quartieri, hanno mutato anche le esigenze (e i timori) di chi cerca case nuove a Milano. E le richieste, prima impensabili, rivolte dai potenziali clienti alle agenzie immobiliari. "Facendo la premessa che noi non trattiamo immobili attualmente gravati da contestazioni giudiziarie – spiega Fabio Guglielmi, consigliere delegato di Grimaldi Immobiliare, gruppo che gestisce una quarantina di agenzie nella Città metropolitana –, mentre prima delle inchieste i clienti si informavano principalmente su costi e metrature adesso pongono più domande: chi è il costruttore? Siamo sicuri? Richieste legittime a cui noi forniamo risposte anche attraverso una documentazione più particolareggiata e tradotta in un linguaggio comprensibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: urbanistica - reazioni
Inchiesta urbanistica a Milano, indagati il sindaco Sala e l’assessore Tancredi: le reazioni della politica
Il progetto del Tevere balneabile: tra scetticismo e critiche L'annuncio del sindaco Roberto Gualtieri di rendere il Tevere balneabile in cinque anni ha suscitato reazioni contrastanti, attirando l'attenzione della stampa internazionale. Il progetto, che mira a e - facebook.com Vai su Facebook