di Andrea Gianni MILANO Garanzie, strumenti per tutelarsi da possibili rischi, informazioni più dettagliate sul titolo edilizio e sul costruttore. Le indagini sulla gestione dell’ urbanistica milanese, e sui presunti abusi edilizi legati a progetti che hanno cambiato il volto di strade e quartieri, hanno mutato anche le esigenze (e i timori) di chi cerca case nuove a Milano. E le richieste, prima impensabili, rivolte dai potenziali clienti alle agenzie immobiliari. "Facendo la premessa che noi non trattiamo immobili attualmente gravati da contestazioni giudiziarie – spiega Fabio Guglielmi, consigliere delegato di Grimaldi Immobiliare, gruppo che gestisce una quarantina di agenzie nella Città metropolitana –, mentre prima delle inchieste i clienti si informavano principalmente su costi e metrature adesso pongono più domande: chi è il costruttore? Siamo sicuri? Richieste legittime a cui noi forniamo risposte anche attraverso una documentazione più particolareggiata e tradotta in un linguaggio comprensibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, le reazioni del mercato. Gli acquirenti chiedono garanzie: "Più timori, ma poi comprano"