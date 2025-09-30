Urban nature 2025 | gli appuntamenti nel Chietino con il Wwf

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno, dal 3 al 5 ottobre 2025, Urban nature, il festival Wwf dedicato alla natura in città, giunto alla nona edizione. Oltre 100 appuntamenti in tutte le regioni italiane per riscoprire il valore della biodiversità urbana che rende le città più vivibili e sicure per tutti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

