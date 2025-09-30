Uova La Montanari ritirate per salmonella richiamo di un lotto dai supermercati
Uova La Montanari ritirate per rischio microbiologico dai supermercati, presenza di salmonella dopo le analisi: il lotto richiamato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: uova - montanari
4 ricette sfiziosissime Piadipizza con cornicione ripieno Ingredienti per 4 persone 4 piadine 6-700 g di formaggio morbido o mozzarella 200 g di prosciutto cotto 500 ml di pelati 1 spicchietto d'aglio Sale q.b. 2-3 cucchiai di olio evo Foglie di basilico Uova sode i - facebook.com Vai su Facebook
Salmonella, alert negli Usa: quasi 100 casi e uova ritirate dal mercato - Quasi 100 persone colpite in 14 Stati Usa diversi, 18 ricoverate in ospedale, ma nessun decesso. Secondo adnkronos.com
Salmonella. Ferrero estende anche in Italia il richiamo per alcuni prodotti dello stabilimento belga. Nessun problema invece per le uova di Pasqua prodotte in Italia - Bons prodotti ad Arlon la misura riguarda anche i Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”. Lo riporta quotidianosanita.it