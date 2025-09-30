Uomo scomparso nel nulla a Lanzo Torinese in giornata battute di ricerca

Un italiano di 67 anni residente in frazione Oviglia Inferiore di Lanzo Torinese è scomparso nel nulla dalla mattinata di ieri, lunedì 29 settembre 2025. Non aveva con sé né documenti né telefono secondo quanto denunciato dai familiari. Nella giornata di oggi, martedì 30, sono previste battute di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it