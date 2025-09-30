Uomo preda abituale degli squali? Si riaccende il dibattito

L'ultimo caso è avvenuto in Costa Rica. Un biologo marino di 48 anni è stato aggredito da uno squalo durante un'immersione all'Isola del Cocco, Patrimonio dell'umanità e santuario di biodiversità. Stava cercando di applicare il tag di tracciamento quando l'animale si è girato mordendolo alla testa, al volto e alle braccia. Trasferito in ospedale dopo un viaggio estenuante di 650 chilometri tra mare e terra, il 48enne è ora in condizioni stabili. Un episodio che riporta al centro del dibattito una domanda controversa: possono esistere squali che imparano a vedere nell'uomo una preda abituale?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

