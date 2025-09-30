Uomo preda abituale degli squali? Si riaccende il dibattito
L'ultimo caso è avvenuto in Costa Rica. Un biologo marino di 48 anni è stato aggredito da uno squalo durante un'immersione all'Isola del Cocco, Patrimonio dell'umanità e santuario di biodiversità. Stava cercando di applicare il tag di tracciamento quando l'animale si è girato mordendolo alla testa, al volto e alle braccia. Trasferito in ospedale dopo un viaggio estenuante di 650 chilometri tra mare e terra, il 48enne è ora in condizioni stabili. Un episodio che riporta al centro del dibattito una domanda controversa: possono esistere squali che imparano a vedere nell'uomo una preda abituale?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: uomo - preda
In preda all'alcol, aggredisce i militari dell'Arma: uomo finisce nei guai
TeleRama. . Una vicenda paradossale quella che ha visto come protagonista un uomo di 86 anni affetto da encefalopatia vascolare cronica, in preda ad allucinazioni e episodi di violenza. Il suo ricovero in ospedale è stato più volte rifiutato. Per questo i familia - facebook.com Vai su Facebook
Gli squali balena in Indonesia portano i segni dell’uomo - Il 62% degli squali balena nelle acque della Papua Occidentale presenta ferite causate da attività umane, principalmente collisioni con piattaforme di pesca tradizionali (bagan) e imbarcazioni ... Lo riporta tomshw.it