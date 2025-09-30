Uomo getta figlia neonata in fiume infestato da alligatori
Un uomo è accusato di aver gettato la propria figlia neonata nel fiume Mississippi, famoso per la presenza di una popolazione di alligatori. Ora sta venendo alla luce il motivo dietro le sue azioni orribili. Il ventottenne Brandon Isabelle è accusato di due capi d’imputazione per omicidio di primo grado, abuso e negligenza aggravati nei confronti di minori, nonché rapimento aggravato. Isabelle è accusato di aver sparato e ucciso la sua ragazza prima di gettare il suo bambino appena nato nel fiume Mississippi. È comparso in tribunale il 23 settembre, dove è incriminato per l’omicidio di Danielle Hoyle, 27 anni, e della loro bambina, Kennedy Hoyle. 🔗 Leggi su Newsner.it
