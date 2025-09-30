Uomini e Donne registrazione 30 Settembre 2025 | le anticipazioni

Anticipazionitv.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne è tornato protagonista  martedì 30 settembre 2025  con una nuova registrazione. Caos al trono over a causa di una violenta lite esplosa tra una dama e un cavaliere. La situazione è degenerata ed è probabile che la scena sarà censurata dalla messa in onda su Canale 5. Si è parlato invece solo di Cristiana Anania, che ha stupito un nuovo corteggiatore con un gesto davvero importante. Anticipazioni Uomini e Donne oggi: lite tra Isabella e Christian. Protagonista della puntata è stata Isabella, seduta al centro dello studio insieme a Mario Lenti e Cinzia Paolini. Tuttavia, la sua frequentazione con Christian ha preso una piega inaspettata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini donne registrazione 30UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 30 SETTEMBRE 2025/ Sberle Trono Over, Cristiana insegue Federico - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 settembre 2025, Gemma Galgani scoppia in lacrime, Flavio resta senza corteggiatrici? Da ilsussidiario.net

uomini donne registrazione 30Lite a Uomini e Donne: Isabella prende a sberle Christian/ Poi l’epilogo in studio - Lite a Uomini e Donne nel corso dell'ultima registrazione: in studio, volano sberle tra Isabella e Christian. Lo riporta ilsussidiario.net

