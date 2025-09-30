Uomini e Donne è tornato protagonista martedì 30 settembre 2025 con una nuova registrazione. Caos al trono over a causa di una violenta lite esplosa tra una dama e un cavaliere. La situazione è degenerata ed è probabile che la scena sarà censurata dalla messa in onda su Canale 5. Si è parlato invece solo di Cristiana Anania, che ha stupito un nuovo corteggiatore con un gesto davvero importante. Anticipazioni Uomini e Donne oggi: lite tra Isabella e Christian. Protagonista della puntata è stata Isabella, seduta al centro dello studio insieme a Mario Lenti e Cinzia Paolini. Tuttavia, la sua frequentazione con Christian ha preso una piega inaspettata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 30 Settembre 2025: le anticipazioni