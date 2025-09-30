Uomini e Donne | forte messaggio di Agnese De Pasquale dopo le registrazioni

Anticipazionitv.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agnese De Pasquale ha scelto di raccontare il proprio stato d’animo sui social dopo alcune registrazioni di Uomini e Donne piuttosto forti. La dama ha scritto qualcosa che sembra riferito alle ultime dinamiche del trono over e ad un episodio in particolare. Scopriamo le sue parole e perché la stagione nel programma Mediaset è iniziata piuttosto male per lei. News Uomini e Donne: come è iniziata la frequentazione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. La conoscenza tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sembrava aver preso una piega positiva. Lui, ex tronista tornato a Uomini e Donne in versione over, si era mostrato incuriosito da Agnese, che a sua volta aveva accettato di iniziare una frequentazione con entusiasmo e apertura. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne forte messaggio di agnese de pasquale dopo le registrazioni

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: forte messaggio di Agnese De Pasquale dopo le registrazioni

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne forte messaggioUomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno! - Martina De Ioannon conferma la rottura con Ciro Solimeno. Da msn.com

uomini donne forte messaggioUomini e donne, Gemma consola Martina: 'Ti vedrei solo per abbracciarti e darti affetto' - Il messaggio che Gemma ha inviato a Martina sui social sembra confermare le voci di crisi che circolano sulla ragazza e su Ciro ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Forte Messaggio