Uomini e Donne | forte messaggio di Agnese De Pasquale dopo le registrazioni
Agnese De Pasquale ha scelto di raccontare il proprio stato d’animo sui social dopo alcune registrazioni di Uomini e Donne piuttosto forti. La dama ha scritto qualcosa che sembra riferito alle ultime dinamiche del trono over e ad un episodio in particolare. Scopriamo le sue parole e perché la stagione nel programma Mediaset è iniziata piuttosto male per lei. News Uomini e Donne: come è iniziata la frequentazione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. La conoscenza tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sembrava aver preso una piega positiva. Lui, ex tronista tornato a Uomini e Donne in versione over, si era mostrato incuriosito da Agnese, che a sua volta aveva accettato di iniziare una frequentazione con entusiasmo e apertura. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X
Tutti gli occhi sono già per lei. Tra i suoi amici ex del Gf e di Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla pacchista che sta giocando ora. - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno! - Martina De Ioannon conferma la rottura con Ciro Solimeno. Da msn.com
Uomini e donne, Gemma consola Martina: 'Ti vedrei solo per abbracciarti e darti affetto' - Il messaggio che Gemma ha inviato a Martina sui social sembra confermare le voci di crisi che circolano sulla ragazza e su Ciro ... it.blastingnews.com scrive