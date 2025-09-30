Uomini e Donne caos e intrecci pericolosi in studio

Roma, 30 settembre 2025 - Caos nel parterre Over di Uomini e Donne. Corsi e ricorsi, incroci che difficilmente si riescono a comprendere. Questo inizio di stagione sta vedendo diversi intrecci svilupparsi a centro studio. Basti pensare che nella puntata del dating show andata in onda oggi, martedì 30 settembre, su Canale da un semplice discorso su Alessio e il triangolo con Venera e Federica sono arrivate rivelazioni di diverse frequentazioni. “Non mi precludo niente con le persone con cui esco, sono uscito con Federica ed è scattato il bacio. Questo non vuol dire che Venera non mi piaccia. Sono in una fase iniziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uomini e Donne, caos e intrecci pericolosi in studio

