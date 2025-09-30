Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni | Agnese De Pasquale in lacrime Flavio esce dallo studio

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Gemma piange per Mario mentre Agnese De Pasquale si abbandona alla tristezza, lite tra due dame del trono over.

In questa notizia si parla di: uomini - donne

