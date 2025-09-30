Un’ottima Inter schianta per 3-0 lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro

L’Inter conferma in Europa come abbia metabolizzato la sconfitta nel derby d’Italia. Dopo il 2-0 con il quale aveva piegato il Cagliari, l’undici di Chivu prende a pallonate lo Slavia Praga e si porta a casa la vittoria che vale il primo posto del girone unico di Champions League. Si capisce fin dai primi minuti come i boemi siano arrivati a San Siro pensando solo a non prenderle. L’Inter domina in lungo e in largo, approfittando alla mezz’ora di un disimpegno criminale del portiere Stanek, che regala la prima rete in questa Champions a Lautaro Martinez. Molto più bello il raddoppio di Dumfries, che converte al meglio una gran penetrazione in area di Thuram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

