Uno spazio di incontro e formazione | Proposte classiche e innovative Al centro rimane sempre il pubblico

CASTELFIORENTINO Si alza il sipario sulla stagione teatrale a Castelfiorentino. Ne parliamo con Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo. Partiamo dalle 30mila presenze del 2024. Come le giudica? "Un numero significativo che diventa ancor più rilevante quando ad esso si associano qualità e bellezza delle proposte culturali e possibilità di far vivere il teatro a un pubblico diversificato. Numeri che confortano e danno senso all'impegno di tutta la squadra". Con quale spirito riparte questa stagione? "Con la cifra che ci guida da sempre: qualità delle proposte diversificate e attenzione alla comunità.

