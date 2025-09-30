Uno schianto in auto | la vita di James Dean si spegne a 24 anni ma nasce la leggenda Stasera in tv un doc lo ricorda a 70 anni dalla morte
Sono passati giusto 70 anni da quel tremendo schianto. Quando la sua Porche, uscita di strada, ha portato via con sé, a soli 24 anni, James Dean. Era il 30 settembre 1955. Ma da quell’auto accartocciata è nata una leggenda. Quella di uno dei più grandi miti di Hollywood. Che Sky Documentaries ricorda mandando in onda alle 21.50 (in contemporanea in streaming su Now e disponibile anche on demand) il documentario James Dean – Una gioventù bruciata. Di cui vi mostriamo in anteprima un video. Ricordando James Dean a 70 anni dalla sua morte. Diretto da Cyril Leuthy e prodotto da 10.7 Productions & ARTE France, il doc ripercorre, a 70 anni dalla sua morte, la breve vita e la carriera di una figura leggendaria del grande schermo. 🔗 Leggi su Amica.it
