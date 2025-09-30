Uno chef all’opera alla Passerini Landi la presentazione del libro di Innocente Galluzzi

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, in collaborazione con Mcl di Piacenza, organizza per venerdì 10 ottobre alle ore 17,30, al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, la presentazione del libro "Uno chef allopera", scritto da Innocente Galluzzi.L'incontro sarà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

