Università | oltre 2.000 posti letto richiesti attraverso il bando Pnrr in Abruzzo appena 83 a Chieti
Sono oltre 2.033 le domande presentate in Abruzzo per realizzare posti letto a prezzo calmierato grazie al bando Housing del Ministero dell'università e della ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da Chieti ne sono arrivate appena 83, ma il bando è ancora aperto ed è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: universit - oltre
SUMMER PEACE UNIVERSITY - Peace Talk Oltre le Differenze: Dialogo per un Futuro di Pace ? Martedì 12 Novembre 15.30 Aula convegni Milva Tenuta, c/o Biblioteca Conti, San Marco Argentano Durante questo evento, oltre 20 giovani provenienti - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 120 lezioni universitarie, proiezioni cinematografiche presentazioni di libri: il 6 ottobre, @LaStatale inaugura in Aula Magna, con il concerto dell'Orchestra d'Ateneo, " " I dettagli dell'iniziativa saranno comunicati prossimame - X Vai su X