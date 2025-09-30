Unitus porta l’Università italiana a Samarcanda

Roma, 30 set. (askanews) – E’ stato inaugurato oggi a Samarcanda il nuovo “Joint Campus” tra l’Università della Tuscia e la Samarkand Agroinnovations and Research University (SamATI), un’iniziativa che segna un passo importante nella cooperazione accademica internazionale tra Italia e Uzbekistan. La cerimonia, ospitata dal Rettore della Samarkand Agroinnovations and Research University, Hasanov Shavkat, ha visto la partecipazione del Viceministro dell’Agricoltura dell’Uzbekistan, Alisher Shokurov, del Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, e della Rettrice eletta Tiziana Laureti, che hanno dato vita a un simbolico passaggio di consegne, testimoniando la continuità della strategia di internazionalizzazione di Unitus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it