Unitus porta l' università italiana a Samarcanda | inaugurato il Joint Campus con SamATI
Il 30 settembre è stato inaugurato a Samarcanda il nuovo "Joint Campus" tra l'Università della Tuscia e la Samarkand Agroinnovations and Research University (SamATI), un'iniziativa che segna un passo importante nella cooperazione accademica internazionale tra Italia e Uzbekistan. La cerimonia, ospitata dal Rettore della Samarkand Agroinnovations and Research University, Hasanov Shavkat, ha visto la partecipazione del Viceministro dell'Agricoltura dell'Uzbekistan, Alisher Shokurov, del Rettore dell'Università della Tuscia, Stefano Ubertini, e della Rettrice eletta Tiziana Laureti, che hanno dato vita a un simbolico passaggio di consegne, testimoniando la continuità della strategia di internazionalizzazione di Unitus. 🔗 Leggi su Iltempo.it
